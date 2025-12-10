Derubato così Il famoso italiano colpito in un istante il video che fa vedere tutto
In un contesto di locali affollati, un gesto rapido e silenzioso può cambiare tutto. Tra il brusio delle conversazioni e il tintinnio delle tazzine, si nasconde un episodio di furto che ha colpito un noto italiano, catturato in un video che rende evidente l'istante in cui si è verificato.
Nel frastuono dei locali affollati, tra tazzine che tintinnano e clienti che si avvicendano ai tavoli, può consumarsi un gesto rapido e silenzioso, tanto ordinario per chi lo compie quanto improvviso per chi lo subisce. È in questi luoghi quotidiani, dove la percezione di sicurezza sembra quasi scontata, che spesso si muovono con naturalezza bande di borseggiatori esperti, capaci di trasformare un attimo di distrazione in un’occasione di furto. Leggi anche: Alessandro Orsini risponde a Liliana Segre: “A Gaza è genocidio” È quanto accaduto in un bar a pochi passi dal Vaticano, dove un episodio apparentemente quotidiano si è trasformato in un caso che sta facendo discutere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L’uomo, 88 anni, era allo sportello quando è stato derubato di una mazzetta di denaro. Le indiziate, di 31 e 43 anni, hanno precedenti e sono senza fissa dimora - facebook.com Vai su Facebook
