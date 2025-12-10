Depilare sopracciglia e vestire di nero | gli appunti di Luigi Mangione prima di uccidere Thompson

Un'analisi degli appunti di Luigi Mangione prima dell'omicidio di Thompson rivela strategie di anonimato e fuga, tra cui depilarsi le sopracciglia, muoversi di notte e evitare telecamere di sicurezza. Questi dettagli offrono uno sguardo sulle precauzioni adottate per ridurre i rischi e sfuggire all'identificazione.

(Adnkronos) – ''Depilarsi le sopracciglia'', per essere meno riconoscibile. ''Muoversi di notte, quando l'Fbi rallenta'' e ''stare lontano dalle telecamere di sicurezza''. Ma prima ''acquistare scarpe nere, quelle con le strisce bianche sono troppo visibili''. Sono questi alcuni degli appunti che il 27enne Luigi Mangione ha scritto, per se stesso, prima di uccidere l'amministratore delegato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

