Delrio e Sinistra per Israele dicono ‘lotta all’antisemitismo’ ma colpiscono i pro-Palestina

L'articolo analizza come le iniziative parlamentari contro l’antisemitismo, come il ddl Delrio, sembrino coincidere con gli eventi drammatici a Gaza, sollevando dubbi sulla loro reale natura. Si evidenzia il collegamento tra queste azioni e l’attuale contesto di crisi, mettendo in discussione le motivazioni e le tempistiche di tali interventi legislativi.

Come si fa a non notare la coincidenza tra l’iperattivismo parlamentare degli ultimi tempi per contrastare l’antisemitismo e la cronologia del genocidio a Gaza? Il ddl Delrio è solo l’ultimo arrivato, ma il primo, a firma del leghista Leone, venne depositato due giorni dopo la prima udienza contro Israele alla ICJ dell’Aia, nel caso portato dal Sudafrica. Sospetto a mio avviso quel tempismo, e quello degli altri sul ddl, così come sono sospette le reali intenzioni del blocco politico trasversale: qual è l’obiettivo? Le motivazioni addotte, francamente, fanno acqua da tutte le parti. E con tutto il rispetto e la sensibilità per la comunità ebraica, è difficile sostenere che, numeri alla mano, l’antisemitismo sia oggi l’emergenza principale in Italia: il punto è che l’antisemitismo è un tema posto con la forza in cima all’agenda da quasi tutto l’arco parlamentare, come se l’impennata dei crimini d’odio, veicolati soprattutto dal web, non sia un fenomeno strutturale ma un qualcosa che riguarda e colpisce solo gli ebrei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it