Definì Rocco Casilino checca inutile in tv | per Vittorio Sgarbi autorizzazione a procedere dalla Giunta della Camera
Vittorio Sgarbi aveva rivolto insulti omofobi a Rocco Casalino in televisione, definendolo
Vittorio Sgarbi aveva rivolto insulti omofobi a Rocco Casalino. Dopo la condanna del 2020, è arrivata dalla Giunta della Camera l'autorizzazione a procedere avanzata dalla Corte d'Appello di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Questa mattina, presso l’ex Cartiera Latina in via Appia Antica, si è svolto il primo incontro tra istituzioni, associazioni e cittadini per avviare il percorso che porterà alla definizione del Contratto di Fiume Almone. Il Consigliere #CMRC Rocco Ferraro ha sottoline - facebook.com Vai su Facebook
