Decreto milleproroghe il bonus giovani prorogato di un anno
Il Decreto milleproroghe ha esteso di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il bonus giovani, un incentivo volto a favorire le assunzioni stabili di under 35 senza precedenti contratti a tempo indeterminato. Questa misura rappresenta un'opportunità per incentivare l'occupazione giovanile e sostenere la crescita del mercato del lavoro.
Viene prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026, il bonus giovani, l’incentivo per le assunzioni stabili di under 35 che non sono mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato. Lo prevede la bozza del decreto milleproroghe. Il bonus consiste nell’esonero totale per i datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali per u massimo di 24 mesi, con un tetto di 500 euro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Decreto milleproroghe, il bonus giovani prorogato di un anno - Si tratta dell’incentivo per le assunzioni stabili di under 35 che non sono mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato ... Segnala gazzettadelsud.it
Milleproroghe, la bozza in 16 articoli: immigrazione e fisco, multe stradali e scudo penale ai medici. Tutte le misure - Approderà domani, giovedì 11 dicembre, sul tavolo del Consiglio dei ministri il cosiddetto decreto "Milleproroghe", all'ordine del giorno del pre Cdm: la bozza ... Riporta msn.com
