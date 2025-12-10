Decine di trattori e veicoli rubati smantellata banda di albanesi

Un'importante operazione delle forze dell'ordine ha portato allo smantellamento di una banda di albanesi responsabile di numerosi furti di trattori, autovetture e furgoni. Quattro persone sono state arrestate, ritenute coinvolte nell'appropriazione di 28 mezzi, di cui 22 già recuperati, in un'operazione che ha evidenziato un esteso giro di furti nella regione.

4 albanesi sono ritenuti responsabili di essersi appropriati di 28 mezzi (22 poi recuperati) e 17 tra autovetture e furgoni.

