Decennale della designazione di Parma Città Creativa UNESCO della Gastronomia

Il 11 dicembre, presso il Chiostro della Fontana del Laboratorio Aperto, si celebra il decennale della designazione di Parma come Città Creativa UNESCO della Gastronomia. Un'occasione per ricordare e valorizzare il ruolo della città nel panorama gastronomico internazionale e per riflettere sui traguardi raggiunti in questi dieci anni.

Giovedì 11 dicembre, alle ore 19, al Chiostro della Fontana del Laboratorio Aperto (Vicolo delle Asse, 5), si svolgerà la celebrazione del decennale della designazione della città di Parma come Città Creativa UNESCO della Gastronomia. Dopo i saluti istituzionali dell'Assessore con delega alla.

