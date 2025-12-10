Decennale del premio giornalistico Alessandra Bisceglia | al via le candidature
In occasione del decennale del premio giornalistico Alessandra Bisceglia, si apre ufficialmente la call per le candidature della decima edizione. Un riconoscimento che valorizza il giornalismo sociale e l’impegno dei giovani comunicatori, rafforzando il ruolo della comunicazione come strumento di cambiamento e sensibilizzazione a livello nazionale.
Firenze, 10 dicembre 2025 - Un traguardo importante e una nuova sfida per i giovani comunicatori: parte la decima edizione del premio giornalistico “Alessandra Bisceglia”, punto di riferimento nazionale per il giornalismo sociale e per chi crede in una comunicazione capace di cambiare le cose. Giornalisti under 35 e studenti possono candidare articoli, servizi, podcast e reportage per due premi da 1.500 euro dedicati alla comunicazione sociale, candidature aperte fino al 30 aprile 2026. Al via dunque la decima edizione del premio giornalistico “Alessandra Bisceglia” per la comunicazione sociale, promosso dalla Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale Ets e dalla Libera Università Maria SS. 🔗 Leggi su Lanazione.it
