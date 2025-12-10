Debiti per 200mila euro cancellati da tribunale | nuova vita per un cittadino

Il tribunale di Brindisi ha disposto la cancellazione totale di 200mila euro di debiti, offrendo a un privato una seconda possibilità di ripartire da zero. Con questa decisione, il giudice Francesco Giliberti conferma l'impegno nel sostenere le fasce più vulnerabili, consentendo loro di ricostruire il proprio futuro senza il peso del passato finanziario.

BRINDISI - Il tribunale di Brindisi, con provvedimento dello scorso 11 novembre del giudice Francesco Giliberti, continua a dimostrare il sostegno alle fasce deboli aiutando un privato a ripartire da zero con la cancellazione totale (esdebitamento) dei propri debiti originariamente ammontanti ad. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

