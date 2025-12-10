Dea una notte capolavoro Scamacca-CDK da urlo Euro impresa Palladino

L'Atalanta sorprende ancora in Champions League, battendo il Chelsea 2-1 alla New Balance Arena. Con una rimonta emozionante e una prestazione collettiva di altissimo livello, i nerazzurri consolidano il loro momento di forma. De Ketelaere protagonista e protagonista di una notte da sogno, confermando la crescita della squadra e il valore delle imprese europee di Palladino.

Ennesima impresa europea per l’ Atalanta che alla New Balance Arena batte il Chelsea in rimonta per 2-1, infilando la terza vittoria consecutiva in Champions, la quarta nelle ultime cinque, grazie ad un Charles De Ketelaere tornato leader e stoccatore dei nerazzurri. Il talento fiammingo ha spaccato la partita nel secondo tempo con l’assist per il gol del pareggio di Scamacca e si è inventato il 2-1 con una giocata personale. Dea che balza tra le prime otto della classifica Champions e di fatto blinda i playoff ma soprattutto mette una seria ipoteca, a quota 13 punti, per i primi otto posti avendo a gennaio da affrontare l’Atletich Bilbao a Bergamo e poi in trasferta i belgi dell’Union St-Gilloise. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dea, una notte capolavoro. Scamacca-CDK da urlo. Euro impresa Palladino

