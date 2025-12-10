De Luca l'ultimo sgarbo | via prima di incontrare Fico solo una telefonata In Regione applausi al neo governatore

10 dic 2025

Vincenzo De Luca, neo governatore della Regione Campania, sorprende con un gesto simbolico: un semplice colloquio telefonico invece di un incontro ufficiale con Roberto Fico. L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti e mette in luce le tensioni politiche tra i due protagonisti nella regione.

