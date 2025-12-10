De Ketelaere incanta l’Europa e diventa un rimpianto Milan

Charles De Ketelaere si è messo in luce in Europa con prestazioni eccezionali contro i campioni del mondo del Chelsea. La sua abilità e determinazione hanno attirato l’attenzione, lasciando il segno e creando un rimpianto per il Milan. Un talento che si sta affermando a livello internazionale, dimostrando il suo valore in una delle sfide più prestigiose del continente.

Contro i campioni del mondo del Chelsea ha incantato l’Europa, meritandosi pagelle da primo della classe. Non una novità per Charles De Ketelaere, ex oggetto misterioso del calcio italiano che a Bergamo si è ricostruito un’immagine all’altezza del suo talento. Devastante, trascinatore, dotato di grandi colpi e anche di un carattere insospettabile. Il belga è parente lontanissimo del giocatore spaurito che ha attraversato San Siro nella stagione della grande delusione: sembrava incapace di esprimersi al di fuori della comfort zone del Bruges e, invece, sta diventando un fattore sempre più decisivo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - De Ketelaere incanta l’Europa (e diventa un rimpianto Milan)

La notte del Principe: De Ketelaere incanta e si prende il premio di MVP - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook

De Ketelaere incanta e il Milan sorride per i bonus. Il retroscena sulla Real Sociedad che poteva cambiare tutto - Charles De Ketelaere si è preso l’Atalanta e ha fatto conoscere al calcio italiano quello che è il suo talento cristallino. Si legge su calciomercato.com