De Ketelaere incanta l’Europa e diventa un rimpianto Milan
Charles De Ketelaere si è messo in luce in Europa con prestazioni eccezionali contro i campioni del mondo del Chelsea. La sua abilità e determinazione hanno attirato l’attenzione, lasciando il segno e creando un rimpianto per il Milan. Un talento che si sta affermando a livello internazionale, dimostrando il suo valore in una delle sfide più prestigiose del continente.
Contro i campioni del mondo del Chelsea ha incantato l’Europa, meritandosi pagelle da primo della classe. Non una novità per Charles De Ketelaere, ex oggetto misterioso del calcio italiano che a Bergamo si è ricostruito un’immagine all’altezza del suo talento. Devastante, trascinatore, dotato di grandi colpi e anche di un carattere insospettabile. Il belga è parente lontanissimo del giocatore spaurito che ha attraversato San Siro nella stagione della grande delusione: sembrava incapace di esprimersi al di fuori della comfort zone del Bruges e, invece, sta diventando un fattore sempre più decisivo. 🔗 Leggi su Panorama.it
La notte del Principe: De Ketelaere incanta e si prende il premio di MVP - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
De Ketelaere incanta e il Milan sorride per i bonus. Il retroscena sulla Real Sociedad che poteva cambiare tutto - Charles De Ketelaere si è preso l’Atalanta e ha fatto conoscere al calcio italiano quello che è il suo talento cristallino. Si legge su calciomercato.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu