Ddl Concorrenza ok Camera | è legge

La Camera ha approvato definitivamente il Ddl Concorrenza, rendendolo legge. La normativa definisce le regole per il mercato e la concorrenza in Italia, con l’obiettivo di favorire maggiore trasparenza, competitività e innovazione. La legge rappresenta un passo importante per il settore economico, introducendo misure strategiche per stimolare lo sviluppo e tutelare i consumatori.

20.22 Via libera definitivo dall'Aula della Camera alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza. I voti a favore sono stati 127 e i contrari 71. Il provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato alla Camera, diventa così legge. Numerosi gli ambiti:dai servizi pubblici locali ai prodotti cosmetici, dal trattamento dei biocidi agli accreditamenti delle strutture sanitarie fino ai fondi per il trasferimento tecnologico.

Ddl concorrenza: ok definitivo Camera alla Legge annuale per il 2025 - Via libera senza modifiche dopo ok a procedura d'urgenza (Il Sole 24 Ore Radiocor)

DDL CONCORRENZA, BENZONI (AZ): LEGGE SENZA VISIONE - "Azione vota contro una legge sulla concorrenza che diventa il semplice recepimento di alcune prerogative europee da approvare nel rispetto dei tempi del Pnrr.

MoVimento 5 Stelle Camera. Dalla Camera, il nostro Antonio Ferrara in dichiarazione di voto sul DDL Concorrenza 2025 un provvedimento che interviene su servizi pubblici locali, ricarica elettrica, trasporto pubblico e tutele dei consumatori.

Seduta ripresa. In Aula la discussione generale del ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, già approvato dal Senato. Gli iscritti.