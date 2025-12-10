David Rossi e la pista omicidio | Trattenuto per un braccio e lasciato cadere Svolta a lungo attesa dalla famiglia

Una nuova svolta emerge nelle indagini sulla morte di David Rossi, con la famiglia che spera in una verità più chiara. Secondo recenti testimonianze, Rossi sarebbe stato trattenuto e poi lasciato cadere, aprendo la possibilità che si tratti di un omicidio o di un'azione collegata ad altri reati. La vicenda si infittisce, alimentando speranze e dubbi.

Siena, 10 dicembre 2025 – È la svolta a lungo attesa dalla famiglia: “La pista adesso è quella dell’omicidio o dell’omidicio come conseguenza di altro reato”. Le parole di Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, ribaltano il quadro che fin qui ha portato alla tesi del suicidio. Quel 6 marzo 2013, per la consulenza illustrata dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e al medico legale Robbi Manghi, Rossi sarebbe stato trattenuto fuori dalla finestra di sicuro da almeno una persona, nella fase finale prima della caduta solo per il polso sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla famiglia

