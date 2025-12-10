David non sicuro del posto da titolare nemmeno con il Pafos | l’idea di Spalletti potrebbe essere questa

David, ancora incerto sul suo ruolo da titolare, affronta una possibile sfida anche con il Pafos. Secondo alcune indiscrezioni, l’ipotesi di Spalletti potrebbe prevedere una rotazione o un cambio di strategia in vista delle prossime gare. La situazione del portiere si fa quindi sempre più complessa, lasciando spazio a dubbi e riflessioni sul suo futuro nel club.

. Tuttosport insinua il dubbio. Dopo la deludente sconfitta di Napoli, la  Juventus  di  Luciano Spalletti  cerca la  svolta  e, con essa, il  riscatto  dei suoi singoli. Spalletti ieri a speso parole non proprio al miele per  Jonathan David, così  Loïs Openda  spera di trovare  spazio tra i titolari  e in campo per  attaccare la profondità, offrendo un’opzione  ostinata e contraria  rispetto alle aspettative della vigilia. Lo scrive Tuttosport L’attaccante ideale per la profondità. L’idea di  Luciano Spalletti  sarebbe la seguente: provare a  sfondare  le difese avversarie sfruttando l’imprevedibilità di  Yildiz  e  Zhegrova  sugli esterni, ma anche centralmente grazie ai  guizzi di Miretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

