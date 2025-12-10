David non sicuro del posto da titolare nemmeno con il Pafos | l’idea di Spalletti potrebbe essere questa

David, ancora incerto sul suo ruolo da titolare, affronta una possibile sfida anche con il Pafos. Secondo alcune indiscrezioni, l’ipotesi di Spalletti potrebbe prevedere una rotazione o un cambio di strategia in vista delle prossime gare. La situazione del portiere si fa quindi sempre più complessa, lasciando spazio a dubbi e riflessioni sul suo futuro nel club.

Tuttosport insinua il dubbio. Dopo la deludente sconfitta di Napoli, la Juventus di Luciano Spalletti cerca la svolta e, con essa, il riscatto dei suoi singoli. Spalletti ieri a speso parole non proprio al miele per Jonathan David, così Loïs Openda spera di trovare spazio tra i titolari e in campo per attaccare la profondità, offrendo un'opzione ostinata e contraria rispetto alle aspettative della vigilia. Lo scrive Tuttosport L'attaccante ideale per la profondità. L'idea di Luciano Spalletti sarebbe la seguente: provare a sfondare le difese avversarie sfruttando l'imprevedibilità di Yildiz e Zhegrova sugli esterni, ma anche centralmente grazie ai guizzi di Miretti.