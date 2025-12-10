Dave Meltzer | Credo che Netflix potrebbe non trasmettere la AEW nella propria libreria

Recenti dichiarazioni di Dave Meltzer suggeriscono che Netflix potrebbe non includere la AEW nel suo catalogo, nonostante l'acquisto della Warner Bros e di altri servizi come HBO Max. Questa possibile decisione solleva dubbi sulle future partnership e sulla distribuzione di contenuti sportivi e di wrestling sulla piattaforma di streaming.

Netflix ha recentemente acquistato la Warner Bros e una vasta gamma di ulteriori servizi e aziende in esso contenuta, come per esempio HBO Max. Quest’ultima nota piattaforma streaming è la casa settimanale della AEW insieme a TBS Network. La All Elite Wrestling potrebbe quindi approdare nel prossimo futuro proprio sulla piattaforma rossa ormai sempre più la numero uno al Mondo nel settore. Dave Meltzer però, da sempre molto vicino al mondo AEW, ha però lasciato intendere l’impossibilità della questione. “Qualora Netflix scegliesse di unire le proprie piattaforme streaming (intende inglobare al suo interno tutto il palinsesto di HBO Max), non credo saranno interessati a trasmettere anche la AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dave Meltzer: “Credo che Netflix potrebbe non trasmettere la AEW nella propria libreria”

WWE/AEW: I voti di Dave Meltzer a All Out e Wrestlepalooza

AEW/WWE: I voti di Dave Meltzer a All Out e Wrestlepalooza

Dave Meltzer: “Il boom del wrestling è finito?”

Qualche giorno fa è arrivato un importante annuncio: la TNA ha siglato un accordo televisivo con l'emittente AMC, che trasmetterà gli show della compagnia a partire dal 15 Gennaio 2026. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Dave Meltzer, sembra che la T - facebook.com Vai su Facebook

Dave Meltzer si è espresso su #SurvivorSeries #TSOW #TSOS Vai su X