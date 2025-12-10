DarsenaMed Fiumicino nuova gestione | professionalità ospedaliera e attenzione umana

A Fiumicino nasce una nuova fase per DarsenaMed, il centro diagnostico situato in via delle Gomene 13/15. Con una gestione rinnovata, il centro si propone di offrire servizi di alta qualità, combinando professionalità ospedaliera e attenzione umana, per rispondere alle esigenze di salute della comunità locale.

Fiumicino – Visiste specialistiche a Fiumicino? In città prende forma una nuova idea di sanità territoriale con il rilancio del centro diagnostico DarsenaMed, in via delle Gomene 1315, che inaugura una gestione rinnovata, fondata sulla qualità dei servizi e sulla centralità del paziente. Il progetto nasce per rispondere a un’esigenza concreta: offrire prestazioni sanitarie vicine, accessibili e supportate da professionisti con una solida esperienza clinica. Una scelta maturata dalla titolare del centro, Angela Likalla (nella foto), che ha deciso – insieme al marito Alessio Saracino, legale rappresentante – di investire in un poliambulatorio autorizzato con l’obiettivo di colmare le difficoltà che molti cittadini incontrano nell’ottenere cure rapide e qualificate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

