Dario Vitale | l’addio lampo del Direttore creativo della Medusa
Dario Vitale, Direttore creativo della Medusa Life&People, si congeda in modo improvviso, lasciando il settore della moda sorpreso. La sua uscita rappresenta un addio rapido, destinato a lasciare un segno nel panorama creativo, tra riflessioni sul valore delle decisioni prese in fretta e le conseguenze di un distacco repentino.
Life&People.it Nel lessico della moda ci sono addii che arrivano dopo una lunga erosione, e addii che fanno il rumore di una porta chiusa troppo presto. L’uscita del brand director Dario Vitale da Versace è una separazione arrivata a otto mesi dall’ingresso, quasi prima che il pubblico avesse il tempo di riconoscere fino in fondo la sua mano. Un caso che dice molto del momento che sta vivendo il fashion system; accelerazioni improvvise, piani industriali che cambiano in corsa, mitologie creative che non possono più permettersi periodi di rodaggio. Per capire davvero cosa sia successo, bisogna capire chi è Dario Vitale, e quale percorso lo ha portato fin qui. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Mahmood alla prima della Scala nel palco con Russell Tovey e Rina Sawayama, tutti in Versace by Dario Vitale #mahmood #scala Vai su X
Cynthia Erivo, Annie Leibovitz e Dario Vitale hanno detto… Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animano l’universo fashion, - facebook.com Vai su Facebook
Dario Vitale lascia Versace, l’addio lampo del direttore creativo arrivato al posto di Donatella: cosa succede ora - Fonti interne all'azienda confermano l'uscita dello stilista, arrivato solo pochi mesi fa al posto di Donatella Versace. Lo riporta msn.com
