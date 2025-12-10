Dario Vitale | l’addio lampo del direttore creativo della Medusa

Dario Vitale, direttore creativo di Medusa Life&People, ha lasciato il suo ruolo in modo improvviso, suscitando sorpresa nel mondo della moda. La sua partenza rappresenta un addio rapido, un'uscita che ha lasciato molti senza parole e sollevato interrogativi sul futuro del brand e sulle dinamiche del settore.

Life&People.it Nel lessico della moda ci sono addii che arrivano dopo una lunga erosione, e addii che fanno il rumore di una porta chiusa troppo presto. L’uscita del brand director Dario Vitale da Versace è una separazione arrivata a otto mesi dall’ingresso, quasi prima che il pubblico avesse il tempo di riconoscere fino in fondo la sua mano. Un caso che dice molto del momento che sta vivendo il fashion system; accelerazioni improvvise, piani industriali che cambiano in corsa, mitologie creative che non possono più permettersi periodi di rodaggio. Per capire davvero cosa sia successo, bisogna capire chi è Dario Vitale, e quale percorso lo ha portato fin qui. Lifeandpeople.it

