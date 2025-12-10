Dario Vitale | l’addio lampo del direttore creativo della Medusa

Dario Vitale, direttore creativo di Medusa, ha annunciato il suo addio inaspettato, lasciando un vuoto nel mondo della moda. La sua partenza, avvenuta in modo rapido e improvviso, ha suscitato discussioni e riflessioni sul valore delle relazioni professionali e sul peso di una decisione così improvvisa nel settore creativo.

Life&People.it Nel lessico della moda ci sono addii che arrivano dopo una lunga erosione, e addii che fanno il rumore di una porta chiusa troppo presto. L’uscita del brand director Dario Vitale da Versace è una separazione arrivata a otto mesi dall’ingresso, quasi prima che il pubblico avesse il tempo di riconoscere fino in fondo la sua mano. Un caso che dice molto del momento che sta vivendo il fashion system; accelerazioni improvvise, piani industriali che cambiano in corsa, mitologie creative che non possono più permettersi periodi di rodaggio. Per capire davvero cosa sia successo, bisogna capire chi è Dario Vitale, e quale percorso lo ha portato fin qui. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Mahmood alla prima della Scala nel palco con Russell Tovey e Rina Sawayama, tutti in Versace by Dario Vitale #mahmood #scala Vai su X

VERSACE ALLA SCALA! Loro in Versace erano super fashion comunque!! Lui, @russelltovey , lei, @rinasonline … davvero fighi! Se questo è l’ultimo Versace by Dario Vitale ci dispiace molto!! @versace #versace #russelltovey #rinasawayama #dariovitale # - facebook.com Vai su Facebook

