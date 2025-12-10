Dario Piccioni Quartet standard & more in concerto al Charity Café
Il Dario Piccioni Quartet si esibirà in concerto al Charity Café, storico locale di Rione Monti, portando un repertorio che spazia dagli standard jazz alle composizioni originali. Quattro musicisti di grande esperienza e talento si incontrano per la prima volta in questa formazione, promettendo un evento musicale coinvolgente e di alta qualità.
Il quartetto formato da quattro musicisti molto attivi sulla scena che si incontrano per la prima volta in questa formazione nello storico locale di Rione Monti. In repertorio standard jazz e brani originali di Dario Piccioni il contrabbassista, alla guida del quartetto. Il concerto andrà in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
When it gets really fast doesn’t seem odd anymore.. Dario Piccioni Domenico Sanna #newyorkdrummer #italiandrummer #jazzdrums #withjazzweinsist #drumcam #molisnt #swing #drumvideo #jazztrio #pianotrio Gioiello Cymbals - facebook.com Vai su Facebook
Dario Piccioni quartet alla Casa del Jazz - Dopo aver completato gli studi tra Roma e Bruxelles, si diploma al Berklee College of Music. Scrive romatoday.it
