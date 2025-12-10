Darfo Boario Terme | record di visite al parco archeologico di Luine
Il Parco archeologico di Luine a Darfo Boario Terme ha registrato un incremento record di visitatori, nonostante la chiusura temporanea e l'assenza di eventi e spettacoli. La popolarità del sito archeologico si conferma anche quest'anno, attirando numerosi visitatori e sottolineando l'interesse crescente per il patrimonio culturale della zona.
Nonostante la chiusura infrasettimanale tra metà febbraio e i primi di aprile (per lavori di manutenzione straordinaria) e sebbene quest’anno non siano stati organizzati spettacoli ed eventi da parte della gestione, a differenza del 2023 e 2024 (1), il Parco archeologico di Luine, a Darfo Boario. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Darfo Boario Terme, record di presenze al Parco archeologico di Luine - Record di presenze al Parco archeologico di Luine, a Darfo Boario Terme (Brescia), per i primi 10 mesi del 2025: la nuova gestione si avvicina alla fine del suo mandato registrando un ... Si legge su quibrescia.it
Darfo, il birrificio artigianale Pagus in vetta al “Brussels Beer Challenge 2025” - Quattro le medaglie: due ori con la Mais Nero (Brown Ale) e la Belgian Ale (Spéciale Belge), e un argento e un bronzo con la Red IPA (categoria Red Ale) e la Frera (categoria Bitter). Secondo quibrescia.it
