Danni al Petit Hotel Soresi FdI | Risarcimento dal Comune non previsto dal contratto di appalto

Il consigliere di Fratelli d’Italia Soresi ha sollevato dubbi sulla richiesta di risarcimento danni al Comune relativa al Petit Hotel, struttura che ospitava minori stranieri non accompagnati. Secondo l'esponente, il risarcimento riconosciuto non sarebbe previsto dal contratto di appalto e sarebbe quindi infondato.

«Il risarcimento danni riconosciuti ai titolari del Petit Hotel, struttura all'interno della quale erano accolti minori stranieri non accompagnati, risulta privo di fondamento. Ed è lo stesso Comune di Piacenza ad attestarlo per iscritto». A intervenire Sara Soresi, capogruppo di Fratelli.

La richiesta del Petit era 156mila euro ma s’è trovato un accordo bonario. I titolari dell’hotel: così brutti esiti non li avevamo avuti con gli altri migranti - facebook.com Vai su Facebook

Danni ospiti minori, Soresi (FdI) "Risarcimento di 50mila euro non dovuto, perché il Comune ha cambiato idea?"