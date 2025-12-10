Danimarca quasi 200 neonati a rischio cancro in tutto il mondo Il donatore di sperma portatore di una mutazione genetica
Una scoperta preoccupante coinvolge la Danimarca, dove lo sperma di un donatore con una mutazione genetica asintomatica è stato utilizzato per concepire quasi 200 bambini in tutto il mondo, aumentando il rischio di sviluppare il cancro. L'emittente pubblica danese DR ha rivelato i dettagli di questa situazione, sollevando questioni sulla sicurezza e la trasparenza nei processi di donazione di gameti.
Copenaghen, 10 dicembre 2025 - L'emittente pubblica danese Dr ha svelato che lo sperma utilizzato per concepire quasi 200 bambini in tutto il mondo è di un donatore portatore asintomatico di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro. Secondo il media danese: "Almeno 197 bambini sono nati grazie allo sperma di un donatore danese anonimo, che utilizzava lo pseudonimo Kjeld, prima che la banca del seme scoprisse una grave anomalia genetica". La prima segnalazione, ma le analisi non svelano nulla. Alla scoperta dell'errore si è arrivati dopo i primi casi di neonati con il tumore. La Banca Europea del Seme danese, una delle più grandi al mondo, ha ricevuto la prima segnalazione nell'aprile 2020, un bambino concepito tramite quella donazione aveva sviluppato un cancro era portatore di una mutazione genetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
