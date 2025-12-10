Danimarca le iconiche cassette rosse della posta presto in vendita online PostNord non consegnerà più le lettere dal 15 dicembre

Le poste danesi interromperanno la consegna delle lettere dal 15 dicembre 2025, lasciando spazio a servizi più digitali. Le iconiche cassette rosse, simbolo storico del servizio postale, saranno presto disponibili online. Dopo 170 anni, PostNord si adatta alle nuove esigenze, puntando sull'e-commerce e sui pacchi, segnando un cambiamento epocale nel settore postale danese.

Copenaghen, 10 dicembre 2025 - Le poste danesi si arrendono alle e-mail e dopo 170 anni dicono stop alla consegna delle lettere, preferendo concentrarsi sui pacchi. Il 31 dicembre il servizio nazionale danese, il PostNord, consegnerà la sua ultima lettera. E lo stop manderà in pensione migliaia di iconiche cassette postali di colore rosso, tipiche del Paese. Le cassette rosse in beneficenza. Ma non saranno rottamate, visto che sono state sempre molto ammirate dai danesi, e non solo, per quello stile di fine ottocento, con il simbolo dorato del PostNord, e quel rosso acceso che le contraddistingue, ma saranno vendute e il ricavato andrà in beneficenza.