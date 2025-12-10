danimarca donatore di sperma mette a rischio la vita di circa 200 bambini

In Danimarca, un donatore di sperma portatore asintomatico di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro ha contribuito alla nascita di quasi 200 bambini in tutto il mondo, sollevando importanti questioni sulla sicurezza e sulla trasparenza nei programmi di donazione genetica.

In Danimarca un donatore di sperma, portatore asintomatico di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro, ha permesso il concepimento di quasi 200 bambini in tutto il mondo. Lo ha rivelato l’emittente pubblica danese Dr. L’emittente sostiene che “almeno 197 bambini sono nati grazie allo sperma di un donatore danese anonimo. Questi utilizzava lo pseudonimo Kjeld, prima che la banca del seme scoprisse una grave anomalia genetica”. Danimarca, la banca del seme era stata avvisata. Secondo l’emittente Dr la Banca Europea del Seme danese, una delle più grandi al mondo, aveva ricevuto un avviso nell’aprile 2020. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com