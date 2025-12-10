Danimarca donatore di sperma mette a rischio la vita di circa 200 bambini
In Danimarca, un donatore di sperma portatore asintomatico di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro ha contribuito alla nascita di quasi 200 bambini in tutto il mondo, sollevando importanti questioni sulla sicurezza e sulla trasparenza nei programmi di donazione genetica.
In Danimarca un donatore di sperma, portatore asintomatico di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro, ha permesso il concepimento di quasi 200 bambini in tutto il mondo. Lo ha rivelato l’emittente pubblica danese Dr. L’emittente sostiene che “almeno 197 bambini sono nati grazie allo sperma di un donatore danese anonimo. Questi utilizzava lo pseudonimo Kjeld, prima che la banca del seme scoprisse una grave anomalia genetica”. Danimarca, la banca del seme era stata avvisata. Secondo l’emittente Dr la Banca Europea del Seme danese, una delle più grandi al mondo, aveva ricevuto un avviso nell’aprile 2020. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In Europa nati 200 bebè da un donatore di sperma a rischio cancro. Ad alcuni piccoli è stato poi diagnosticato il male, alcuni sono già morti. Il caso denunciato in Danimarca #ANSA Vai su X
Un'affermazione online secondo cui la Danimarca richiede ai donatori di sperma un quoziente intellettivo di 85 è falsa, anche se una banca del seme del Paese utilizza una soglia di quoziente intellettivo ? https://l.euronews.com/6nPQ Vai su Facebook
Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire 361magazine.com
Arbitro Inter U23 Giana Erminio, ufficiale la designazione arbitrale per la sfida di Serie C internews24.com
La partita del pride? Egitto-Iran laverita.info
Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30 universalmovies.it
Per entrare negli Usa ora i turisti (anche italiani) dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ... corriere.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com