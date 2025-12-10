Danimarca 197 bambini concepiti con donazioni di sperma ad alto rischio cancro

Una scoperta preoccupante riguarda l'uso di sperma di un donatore danese portatore di una mutazione genetica associata a un alto rischio di cancro, che ha portato alla nascita di circa 200 bambini in tutto il mondo. Questa situazione solleva importanti questioni etiche e di sicurezza legate alle donazioni di spermatozoi e alle implicazioni genetiche per le future generazioni.

Lo sperma di un donatore danese portatore sano di una mutazione genetica che aumenta enormemente il rischio di cancro è stato usato per concepire circa duecento bambini nel mondo, ha rivelato l’emittente pubblica danese Dr. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Danimarca, 197 bambini concepiti con donazioni di sperma ad alto rischio cancro

È stata un'immensa gioia vedere le sale dell'Istituto riempirsi di bambini e genitori in un'atmosfera natalizia ieri per la festa di Natale del Comitato Pro Scuola Italiana in Danimarca. Grazie alla Presidente Chiara Giani e a tutti i volontari del Comitato per il grand - facebook.com Vai su Facebook

Danimarca, 197 bambini concepiti con donazioni di sperma ad alto rischio cancro - Lo sperma di un donatore danese portatore sano di una mutazione genetica che aumenta enormemente il rischio di cancro è stato usato per concepire circa duecento bambini nel mondo, ha rivelato l’emitte ... Come scrive internazionale.it