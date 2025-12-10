Danimarca 197 bambini concepiti con donazioni di sperma ad alto rischio cancro

Internazionale.it | 10 dic 2025

Una scoperta preoccupante riguarda l'uso di sperma di un donatore danese portatore di una mutazione genetica associata a un alto rischio di cancro, che ha portato alla nascita di circa 200 bambini in tutto il mondo. Questa situazione solleva importanti questioni etiche e di sicurezza legate alle donazioni di spermatozoi e alle implicazioni genetiche per le future generazioni.

