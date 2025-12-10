Dalla Regione 10 milioni per la formazione inclusiva

La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per promuovere la formazione inclusiva, aprendo un bando dedicato ai percorsi per studenti con disabilità. La misura finanzia corsi triennali finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo, offrendo opportunità di crescita e integrazione professionale per i soggetti con bisogni speciali.

LA MISURA. Aperto il bando che sostiene percorsi per allievi con disabilità. La dote finanzia corsi triennali che favoriscono l’inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

