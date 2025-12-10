Dalla pesca al gorgonzola Nutrire i territori è già pronto per il 2026 | riconfermato il progetto

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vivere Diodoros – Nutrire i territori” guarda già al 2026. Dopo il buon riscontro della prima edizione, l’iniziativa nata all’interno del dossier di candidatura di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, ci si prepara per la seconda tappa confermando l’attenzione verso l’agroalimentare e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica