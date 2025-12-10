Dalla pesca al gorgonzola il successo di Nutrire i territori che è già pronto per il 2026

Vivere Diodoros – Nutrire i territori, iniziativa nata nel contesto della candidatura di Agrigento a Capitale italiana della cultura 2025, si prepara già alla seconda edizione nel 2026. Dopo il successo della prima tappa, il progetto continua a promuovere la valorizzazione delle tradizioni agricole e alimentari locali, rafforzando il legame tra territori e cultura.

