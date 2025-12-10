Dalla passerella alla propria pelle | quando un look diventa un tatuaggio

Vanityfair.it | 10 dic 2025

L'evoluzione della moda ha portato alla possibilità di immortalare i propri look preferiti sulla pelle, trasformando un outfit in un'opera d'arte permanente. Quando un abito o uno stile rappresentano un pezzo fondamentale di sé, il tatuaggio diventa un modo originale e duraturo per portarlo sempre con sé.

Se avete mai amato così tanto un outfit da volerlo indossare per tutta la vita sappiate che la soluzione esiste: tatuarselo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

