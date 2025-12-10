Dalla Difesa europea alla costruzione del Paese L’attualità di De Gasperi spiegata da Mannino

Ottant’anni dopo l’insediamento del primo governo di Alcide De Gasperi, l’Italia riflette sulle sue radici repubblicane e sui percorsi di sviluppo nazionale. In un contesto di sfide europee e internazionali, si ripercorrono i temi della difesa europea e della costruzione del Paese, evidenziando l’attualità delle scelte e delle idee del leader democristiano.

Ottant’anni dopo l’insediamento del primo governo guidato da Alcide De Gasperi, l’Italia torna a interrogarsi sulle proprie fondamenta repubblicane. Lo fa in un tempo diverso, incerto, attraversato da crisi internazionali e da un’Europa che cerca ancora una piena identità politica. È in questa ricorrenza che Formiche.net ha interpellato Calogero Mannino, storico esponente della Democrazia cristiana, più volte ministro, tra i protagonisti di quella stagione politica che affondava le radici proprio nell’eredità degasperiana. Con lo sguardo acuto di chi ha attraversato mezzo secolo di storia repubblicana, Mannino restituisce il senso profondo dell’opera del fondatore della Dc e traccia un parallelo — tutt’altro che scontato — con l’Italia di oggi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalla Difesa europea alla costruzione del Paese. L’attualità di De Gasperi spiegata da Mannino

