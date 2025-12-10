Dalla bocca dipende anche la nostra salute | le 5 cose da fare subito per ridurre il rischio di malattie croniche
La salute orale è un elemento fondamentale per il benessere generale, ma in Italia rappresenta un’emergenza silenziosa. Con l’85% degli italiani affetti da problemi gengivali o dentali, è fondamentale conoscere le azioni da intraprendere subito per ridurre il rischio di malattie croniche e migliorare la qualità della vita.
Dalla bocca dipende anche la nostra salute: le 5 cose da fare subito per ridurre il rischio di malattie croniche
La bocca come primo indicatore della nostra salute generale - Spesso pensiamo al sorriso soltanto come un elemento estetico, ma in realtà la bocca è un vero e proprio indicatore della nostra salute generale. Secondo primamonza.it
