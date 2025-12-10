Dal Senegal alla sartoria | I miei capi sfileranno ai Musei un sogno

Mame Saliou, giovane sarto senegalese di 25 anni, realizza il suo sogno di far sfilare le sue creazioni ai Musei Civici di Reggio Emilia. Questa esperienza rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e un'occasione di valorizzare la sua cultura attraverso la moda. Un percorso di passione e talento che unisce tradizione e innovazione.

Mame Saliou ha 25 anni, è originario del Senegal e questo weekend i suoi abiti sfileranno ai Musei Civici di Reggio Emilia. Nonostante lui stesso stenti ancora a credere che stia succedendo davvero. La sua passione per la moda e la sartoria hanno dovuto affrontare resistenze tenaci e inevitabili pregiudizi, spazzati via dalla sua dedizione e dal suo impegno. Sabato 13 dicembre, infatti, alle 16 si terrà il fashion show di Atelier Saliou al terzo piano dei Musei Civici, nel cuore del centro storico della città che lo ha accolto: ‘Kemeber Reggio Emilia: ricordi e radici’ si ispira alla mostra ‘Ricordi e radici’ e illustra le potenzialità delle nuove forme in creatività e imprenditorialità delle generazioni afro-discendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it