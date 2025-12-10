Dal mare al mondo del fantasy | Il Cavaliere Oscuro ecco il primo libro di Claudio Danesi
Claudio Danesi, viareggino classe 1971, unisce la passione per il mare, l'informatica e il fantasy nel suo primo libro, “Il Cavaliere Oscuro”. Un viaggio tra realtà e immaginazione che riflette le sue molteplici esperienze e interessi, offrendo ai lettori un'avventura avvincente e ricca di suggestioni.
Viareggio, 10 dicembre 2025 – Viareggino doc, classe 1971, una vita passata tra informatica, mare aperto e mondi immaginari. Claudio Danesi, che oggi lavora imbarcato su yacht, non ha mai messo da parte la sua grande passione per il fantasy , e, dopo anni trascorsi tra software e codici ha deciso di imbarcarsi nel viaggio della scrittura. Quasi per gioco Danesi ha debuttato nel mondo del fantasy con il suo romanzo “Il Cavaliere Oscuro”, primo romanzo della saga di Valdor. Un’opera autopubblicata che porta il lettore a scoprire un mondo magico fatto di ombre, luci, divinità e battaglie epiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
