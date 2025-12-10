Dal congresso Usa alla Sicilia | l’impegno di Vincent Michael Malfitano per la tutela del patrimonio di Monterey
Vincent Michael Malfitano, figura di spicco nella comunità di Monterey e membro della Italian Catholic Federation, ha recentemente incontrato il suo rappresentante al Congresso degli Stati Uniti per discutere di una importante iniziativa federale dedicata alla tutela del patrimonio di Monterey, dalla Sicilia agli Stati Uniti.
