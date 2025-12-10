Dal bazar tabaccheria alla salumeria dalla bottega del cashmere al bar pizzeria | 5 nuove botteghe storiche

Cinque nuove botteghe storiche sono state inserite nell’Albo, ricevendo il riconoscimento dall’Amministrazione comunale. L’assessore Francesco Carità ha premiato queste attività, che spaziano dal bazar tabaccheria alla salumeria, dalla bottega del cashmere al bar pizzeria, valorizzando il patrimonio commerciale e culturale della città.

