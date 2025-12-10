Dal bazar tabaccheria alla salumeria dalla bottega del cashmere al bar pizzeria | 5 nuove botteghe storiche
Cinque nuove botteghe storiche sono state inserite nell’Albo, ricevendo il riconoscimento dall’Amministrazione comunale. L’assessore Francesco Carità ha premiato queste attività, che spaziano dal bazar tabaccheria alla salumeria, dalla bottega del cashmere al bar pizzeria, valorizzando il patrimonio commerciale e culturale della città.
Cinque nuove botteghe storiche entrano nell’Albo. Sono state insignite oggi, mercoledì, del riconoscimento da parte dell’assesssore Francesco Carità a nome dell'Amministrazione comunale. Le cinque attività sono: la Bottega del Cashmere di Poppi Laura, l’Autocarrozzeria Salmi Ermes di Salmi R. e R. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
