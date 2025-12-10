Dai bonus per l' assunzione degli under 35 alle multe stradali | cosa c' è nel nuovo decreto Milleproroghe
Il nuovo decreto Milleproroghe, in arrivo al Consiglio dei ministri, comprende 16 articoli che riguardano diversi settori, tra cui lavoro, sanità, fiscalità, trasporti, cultura e gestione delle emergenze. Tra le misure previste, spiccano bonus per l'assunzione degli under 35 e disposizioni relative alle multe stradali.
Arriva domani sul tavolo del Consiglio dei ministri il tradizionale decreto Milleproroghe, quest’anno composto da 16 articoli che intervengono su ambiti molto diversi: dal lavoro alla sanità, dalla fiscalità ai trasporti, fino alla cultura e alla gestione delle emergenze. La bozza del. 🔗 Leggi su Today.it
Bonus under 35 via libera dall’Inps | aperte le domande per il contributo fino a 500 euro al mese - Zazoom Social News
Bonus giovani under 35/ Incentivi per l’autoimpiego e le assunzioni - Il Governo promette due bonus ai giovani under 35 per determinati settore. Secondo ilsussidiario.net
Bonus under 35, ultimo mese per le assunzioni agevolate: come chiedere il contributo Inps - Le aziende hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per l’esonero del versamento dei contributi dei neo- Da repubblica.it
Under 35, bonus al rush finale - Ultimo mese per accedere al bonus “potenziato” per l’assunzione di giovani previsto dal decreto Coesione (Dl 60/2024). Termina infatti il prossimo 31 dicembre la possibilità di accedere all’esonero dal versamento del 100% de Vai su Facebook
