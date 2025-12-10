Dagli Europei alla torcia olimpica | l' emozione di Lorenzo Zazzeri

Lorenzo Zazzeri si prepara a un momento simbolico della sua carriera, portando con sé tutta la passione e i valori che lo contraddistinguono. Dalla partecipazione agli Europei alla consegna della torcia olimpica, il nuotatore fiorentino incarna l’emozione di un percorso ricco di successi e dedizione.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Lorenzo Zazzeri arriva a questo passaggio simbolico della sua carriera con lo stesso spirito che porta in acqua: rigore, entusiasmo e un senso profondo di appartenenza ai valori olimpici. Fresco delle imprese agli Europei in vasca corta di Lublino, dove ha guidato la squadra azzurra da capitano contribuendo a una spedizione senza precedenti, il nuotatore fiorentino si prepara ora a vivere un'esperienza inedita: quella del tedoforo per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina '26. A Grosseto a dare il via alla corsa che porterà la fiamma olimpica fino alla 'sua' Firenze sarà proprio lui, plurimedagliato olimpico e protagonista delle staffette che hanno riscritto la storia del nuoto italiano.

