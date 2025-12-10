Daffara portiere dell’Avellino è il Player of the Week della Serie B
Giovanni Daffara, portiere dell’Avellino classe 2004, è stato eletto Player of the Week della 15ª giornata di Serie BKT. La sua straordinaria prestazione contro il Venezia ha contribuito a confermarlo come protagonista della giornata, dimostrando grande capacità e sicurezza tra i pali.
Daffara para tutto. Il portiere dell’Avellino è il Player of the Week della Serie B Giovanni Daffara, portiere dell’Avellino classe 2004, è stato eletto Player of the Week della 15ª giornata di Serie BKT dopo la prestazione offerta contro il Venezia. Un riconoscimento arrivato al termine di una. 🔗 Leggi su Today.it
Daffara mostruoso in Avellino Venezia: quattro miracoli da fenomeno per il portiere di proprietà della Juventus! Cosa è successo
Daffara Juve, il giovane portiere miracoloso contro il Venezia. Stroppa: «Ad Avellino hanno un nuovo santo»
Al momento il miglior portiere della Serie B!!! Ed è ancora di proprietà della Juventus #Daffara Vai su Facebook
Chi è Giovanni Daffara, il portiere del futuro della Juventus: miracoli ad Avellino Vai su X
Daffara spicca il volo verso la B: saluta la Juve e firma per l'Avellino - Non definitivamente perché il club bianconero punta tanto sul portiere classe 2004, ma è giusto concedergli spazio e con un step in avanti. Secondo tuttosport.com
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa corriere.it
Ascolti tv, vince L’altro ispettore che chiude senza boom ildifforme.it
Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in ... ilfattoquotidiano.it
Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su Odessa dayitalianews.com
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani” romadailynews.it
Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco romadailynews.it