Daffara portiere dell’Avellino è il Player of the Week della Serie B

Giovanni Daffara, portiere dell’Avellino classe 2004, è stato eletto Player of the Week della 15ª giornata di Serie BKT. La sua straordinaria prestazione contro il Venezia ha contribuito a confermarlo come protagonista della giornata, dimostrando grande capacità e sicurezza tra i pali.

Daffara mostruoso in Avellino Venezia: quattro miracoli da fenomeno per il portiere di proprietà della Juventus! Cosa è successo

Daffara Juve, il giovane portiere miracoloso contro il Venezia. Stroppa: «Ad Avellino hanno un nuovo santo»

Daffara spicca il volo verso la B: saluta la Juve e firma per l'Avellino - Non definitivamente perché il club bianconero punta tanto sul portiere classe 2004, ma è giusto concedergli spazio e con un step in avanti.