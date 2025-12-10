Da Vuitton a Hermès Sinonimi di prestigio

Da Vuitton a Hermès, i marchi di lusso sono diventati simboli di status, qualità ed esclusività. La loro storia affonda le radici nel XIX secolo, quando Louis Vuitton rivoluzionò il mondo della pelletteria con creazioni innovative. Questi brand hanno saputo imporsi nel mercato globale, rappresentando oggi l’apice del prestigio nel settore del lusso.

Brand diventati simboli di status, qualità e esclusività, riuscendo a imporsi nel mercato globale. La storia del marchio di pelletteria di lusso, forse più famoso al mondo, comincia nel 1854 a Parigi quando Louis Vuitton (nella foto in alto) cominciò a fabbricare bauli per la nobiltà, rivoluzionando il design del settore, creando una valigia a forma rettangolare più pratica e resistente rispetto alle tradizionali. La tela monogramma, introdotta nel 1896 dal figlio Georges divenne vessillo di qualità e prestigio. Fondata nel 1910 da Coco Chanel, l'omonima Maison è simbolo d'eccellenza della moda femminile elegante e sofisticata, partendo da una piccola boutique a Parigi, dove Chanel vendeva cappelli e accessori.