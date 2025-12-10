Da Venier a Conti la tv ad Atreju | Orgogliosi di essere nazional popolari

A Atreju, Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio si confrontano sulla televisione nazionalpopolare, trasformata da termine negativo a simbolo di orgoglio. Durante il panel, i protagonisti difendono un modello televisivo radicato nella cultura italiana, sottolineando il suo ruolo centrale nella società e nella storia del paese.

(Adnkronos) – Da termine quasi dispregiativo a medaglia da appuntare con orgoglio sul petto. La televisione "nazionalpopolare" trova la sua più fiera difesa nelle parole dei suoi protagonisti, Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio, ospiti ad Atreju per il panel "La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia". Un'occasione per rivendicare un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

