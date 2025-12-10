Da Trump un manifesto di ideologia imperiale | vuole l’Ue subalterna e un muro anti-Cina

L'articolo analizza la strategia di Donald Trump nel contesto internazionale, evidenziando come le sue azioni riflettano un'ideologia imperiale volta a subordinare l'Europa e a rafforzare la divisione con la Cina, con l'obiettivo di consolidare il proprio peso politico e tornaconti personali.

Roma – Un presidente che gestisce le relazioni con l'Ue con un preciso impianto ideologico e tornaconto personale. Mario Del Pero, professore di Storia internazionale presso l'Institut d'études politiques – Sciences Po di Parigi, traccia questo ritratto d Donald Trump in un contesto di relazioni fra Washington e Bruxelles sempre più difficili.

