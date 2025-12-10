Da startup a PMI innovativa | la scalata della napoletana Fortess Lab

Fortess Lab, giovane realtà napoletana, ha compiuto un importante passo avanti nel suo percorso di crescita, passando da startup a PMI innovativa. Un esempio di eccellenza nel Mezzogiorno, dove l’innovazione rappresenta una leva strategica per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese.

Nel Mezzogiorno che scommette sull’innovazione,  Fortress Lab  compie il salto da  startup  a  PMI innovativa. Nata a Napoli e attualmente presente al sud con due sedi operative, una a  Pozzuoli  e l’altra in  Puglia, la società guidata dal CEO e  founder   Alessandro Tateo  rappresenta una delle realtà meridionali capaci di  completare con successo il percorso di transizione da fase di avvio a impresa strutturata, e in grado in cinque anni di  generare valore stabile nel tempo. Un passaggio non certo scontato: secondo i dati più recenti di  Unioncamere e ISTAT, infatti, il  tasso di sopravvivenza a cinque anni delle nuove imprese italiane si attesta intorno al 45,8%,  e solo una parte di queste riesce a consolidarsi in  segmenti ad alta intensità tecnologica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

