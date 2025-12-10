Da ScottoJonno la presentazione del saggio Le cinque stagioni di Matteo Fioretti
Matteo Fioretti, compositore e musicista italiano, presenta il suo primo saggio “Le cinque stagioni” durante l'evento presso ScottoJonno a Napoli. L'opera, edita da Kairos, esplora le molteplici forme di un jazz in continua evoluzione, offrendo uno sguardo approfondito sulle stagioni musicali del genere.
Matteo Fioretti, compositore, produttore, musicista, autore e didatta italiano presenta la sua Opera prima, il saggio “Le cinque stagioni” Forme molteplici di un jazz in movimento – Kairos Edizioni, nella Rassegna “Cultura Diffusa”, presso Scotto Jonno, Galleria Principe di Napoli, martedì 16. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
ScottoJonno, quasi un “café chantant” - Il bar aperto nel 2023 nella Galleria Principe di Napoli rinverdisce i fasti di quello che fu uno degli epicentri della vita artistica e culturale del capoluogo campano. Riporta ilgiornale.it
