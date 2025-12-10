Da piccoli imprenditori a re del lusso | così gli Zegna guadagnano 2 miliardi dalla lana
La famiglia Zegna, originaria di Trivero, ha trasformato una piccola attività di produzione di lana in un impero del lusso, raggiungendo un fatturato di 2 miliardi di euro. Dalla crescita delle imprese tessili alle prestigiose collezioni di alta moda, la loro evoluzione rappresenta un esempio di successo imprenditoriale e di riconversione territoriale.
La storia della dinastia Zegna è quella di una famiglia di piccoli imprenditori diventati conti, di scommesse vinte e di una periferia diventata centrale. Da oltre un secolo l'azienda nata come lanificio disegna capi di lusso e reinventa la moda per uomo. Ovunque nel mondo il nome Ermenegildo è. 🔗 Leggi su Today.it
