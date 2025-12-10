Da piccoli imprenditori a re del lusso | così gli Zegna guadagnano 2 miliardi dalla lana

La famiglia Zegna, originaria di Trivero, ha trasformato una piccola attività di produzione di lana in un impero del lusso, raggiungendo un fatturato di 2 miliardi di euro. Dalla crescita delle imprese tessili alle prestigiose collezioni di alta moda, la loro evoluzione rappresenta un esempio di successo imprenditoriale e di riconversione territoriale.

