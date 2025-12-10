Da piazza Mazzini fino a Trinità dei Monti | a Calvi dell’Umbria una singolare mostra di presepi artistici
A Calvi dell’Umbria, da piazza Mazzini a Trinità dei Monti, si svolge una mostra di presepi artistici unici nel loro genere. La collezione privata, composta da grandi presepi scenografici, offre un viaggio tra tradizione e creatività, valorizzando l’arte della natività in un percorso suggestivo e originale.
Una mostra di presepi artistici molto singolare, composta da una collezione privata di grandi presepi scenografici. È quella che da molti anni viene allestita a Calvi dell’Umbria, in una sala posta sulla torre di palazzo Ferrini, quindi sopra ai locali che ospitano la pinacoteca comunale. La sala. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
