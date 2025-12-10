Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad | inseguiti e arrestati

Due uomini di origine georgiana sono stati arrestati a Cellole mentre tentavano di rubare alcolici in un supermercato Conad. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sessa Aurunca hanno intercettato e fermato i ladri in flagranza di reato, recuperando la refurtiva. Entrambi i fermati, rispettivamente di 34 e 37 anni, sono domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell’ordine.

Due ladri arrestati in trasferta. A Cellole, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca hanno bloccato, in flagranza di reato, un 34enne e un 37enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli in piazza Garibaldi, e già noti alle Forze dell'Ordine.

