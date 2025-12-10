Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad | inseguiti e arrestati

Due uomini di origine georgiana sono stati arrestati a Cellole dopo aver tentato di rubare alcolici in un supermercato Conad. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca li hanno fermati in flagranza di reato, interrompendo così un episodio di furto avvenuto durante una trasferta.

