Da Gedi a Warner Bros Il solito triangolo magico per il controllo dei media

Il controllo dei media è spesso determinato da un triangolo di potere composto da denaro, politica e informazione. Questo schema ricorre in numerose battaglie per influenzare l’opinione pubblica e dominare il panorama mediatico, coinvolgendo grandi aziende come Gedi e Warner Bros. Un meccanismo che evidenzia le dinamiche di potere dietro le quinte dell’informazione di massa.

Denaro, politica, informazione è il triangolo magico che emerge in ogni battaglia per il controllo di un mezzo di comunicazione di massa. Sull’una e sull’altra sponda dell’Atlantic. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da Gedi a Warner Bros. Il solito triangolo magico per il controllo dei media

? Podcast In Media(s) Res | S6E208 ? Carlo Vanzini | Warner Bros-Netflix-Paramount | Gruppo Gedi | Sara Curtis | Fiaccola olimpica e polemiche | Calcio tra Coppa Italia e Champions | Christillin, Folorunsho e il Medioevo (e molto molto altro...) Vai su X

E' ufficiale: i greci del Gruppo Antenna in trattativa esclusiva per l'acquisto di Gedi https://buff.ly/cPc0chy - facebook.com Vai su Facebook

Da Gedi a Warner Bros. Il solito triangolo magico per il controllo dei media - Che si tratti di intrattenimento americano o di editoria italiana, da qui non si scappa ... Secondo ilfoglio.it